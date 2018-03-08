В Україні відродили базу для біатлону: Гройсман показав відео

На Сумщині у місті Тростянець відродили базу для біатлону, яка близько 20 років перебувала у зруйнованому стані.

Про це у Facebook повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, відновити базу вдалося завдяки створенню Об'єднаної територіальної громади. До неї увійшли місто Тростянець і 4 села. Гройсман зазначив, що оскільки в місті є 7 великих підприємств, то бюджет Об’єднаної територіальної громади у 2018 році зріс у 6 разів.

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"Вперше за 20 років з'явилася можливість відновити біатлонні доріжки. У Тростянці є база спортивного резерву, де раніше тренувалася збірна з біатлону. Нещодавно там знову з'явилися лижники. Громада провела всеукраїнські змагання", – мовиться у дописі прем’єра.