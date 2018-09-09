В Україні відзначають День танкіста: воєнів привітали вражаючим відео

Українських танкістів, які 9 вересня відзначають професійно свято, у мережі привітали яскравим відео. На кадрах ролика – військові навчання, під час яких танкісти форсують річку та показують, на що здатна їхня техніка

Відповідне відео із привітанням розмістили на Facebook-сторінці навчального центру "Десна".

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Замулене дно річки, важелезна переправа, "евакуація" екіпажу танку і самої броні. Кожен з цих елементів дуже складний, але з легкістю виконується нашими військовослужбовцями. Гудять траки, зі стволів танків виривається полум‘я вистрілів, бризки води розлітаються з-під "гусянки",

– йдеться у дописі до ролика.

У соцмережі пишуть, що таке видовище викликає почуття гордості і поваги до тих, хто сидить за важелями та керує кожним рухом броні, виконує команду "Постріл!".

"Сьогодні ті, хто приборкав багатотонні бронемашини, відзначають професійне свято. А ми хочемо, аби вся Україна побачила, які вони, коли треба стати на захист своєї країни. Зі святом, танкісти!" – зазначають у навчальому центрі.

Дивіться вражаюче відео із потужними танками: