На одному з військових полігонів України відбулися успішні випробування нової модифікації протитанкового керованого ракетного комплексу "Скіф".

Про це повідомляє КБ "Луч" на своїй сторінці у Facebook.

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"Конструкція удосконаленого протитанкового керованого ракетного комплекса "Скіф" зазнала низку змін згідно вимог потенційного замовника", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що модифікації стосувалися адаптації пускової установки для використання її в умовах м’яких грунтів та піску.

"Сама ракета не зазнала змін так як с самого початку розроблялася для застосування в будь-яких кліматичних та погодних умовах, без виключень", - зазначають у КБ "Луч".



В Україні випробували модифікований протитанковий ракетний комплекс "Скіф"