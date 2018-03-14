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В Україні виявили антиукраїнську мережу: стало відомо, хто був керівником та хто фінансував

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В Україні виявили антиукраїнську мережу
В Україні виявили антиукраїнську мережу / прес-служба СБУ

Прокуратура АР Крим спільно з СБУ провели 28 обшуків у різних областях України. Було отримано докази причетності низки осіб до співпраці з антиукраїнськими центрами в РФ та на окупованих нею територіях.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Правоохоронці встановили, що координація антиукраїнської мережі здійснювалася Артемом Бузілою, який спрямовував вказівки стосовно проведення антиукраїнських заходів безпосередньо з адміністрації російського президента. Фінансування її здійснювалося оточенням колишнього міністра МВС України Захарченка,
– йдеться у повідомленні.

Обшуки проводилися у Києві, Дніпропетровській, Львівській, Закарпатській, Миколаївській та Одеській областях. Під час обшуків виявлено друковані екстремістські агітаційні матеріали, документи із грифом "Для службового користування", які могли бути використані спецслужбами РФ для організації диверсій на одному з режимних об’єктів Нацполіції.

Вилучено матеріали з підготовки в одній із країн Європи фейкової міжнародної конференції із погодженим текстом для спікера на підтримку окупації АР Крим і дискредитацією української влади та розцінки на підкуп депутатів місцевих рад за прийняття необхідних російській стороні рішень і звернень до керівництва держави,
– повідомляють у СБУ

Генпрокурор України Юрій Луценко підтвердив інформацію, та зазначив, що саме "у Львівській області вилучені записи з підготовленим виступом на міжнародній конференції з підтримкою окупації Криму Росією".

"В Херсонскій області виявлена переписка з антиукраїнським центром із завданням організувати рішення місцевими радами про імпічмент Президента за винагороду в 25 тисяч доларів. В Харківській області вилучені карти мостів і переправ, патрони, гранати, пластид з електрозапалом та грошові кошти у 50 тисяч доларів, грошові картки російського банку. У Львівській області вилучені записи з підготовленим виступом на міжнародній конференції з підтримкою окупації Криму Росією", – написав Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Зараз тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Теги: Новини України Новини Львова Новини Харкова СБУ Юрій Луценко ГПУ "Малоросія" Захарченка Новини Херсона Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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