В Україні вперше помилували засуджену до довічного ув’язнення львів’янку

З Качанівської колонії у Харкові випустили на свободу першу в історії України львів’янку Любов Кушинську, яка була довічно засуджена за вбивство.

Вона мала провести за ґратами все життя, але таки побачила свободу.

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У 1997 її засудили за подвійне вбивство, але своєї провини за більш ніж 20-річне ув'язнення, жінка так і не визнала. У березні Кушинську помилував Президент. Ось так вона стала першою довічницею, яку помилував глава держави. Зустрічали помилувану під Качанівською колонією із квітами декілька друзів.



Друзі прийшли зустрічати помилувану президентом довічницю

Наприкінці 1990 року про Любов Кушинську говорила уся Україна. Жінку звинуватили у подвійному вбивстві – львівського лікаря Ореста Ціньовського і його зятя – підприємця Ярослава Дроджаля. Чоловіки звернулися до неї, щоб продати квартиру. За версією слідства ріелторка хотіла привласнити житло, тому клієнтів вбила. У 97 році Любов Кушинську засудили довічно. Тоді вона було першою жінкою, яка отримали такий вирок. І символічно, що за більш ніж 20 років – стала першою жінкою-довічницею, яку помилував президент.

"Я не могла признати провину тому, що я не скоювала злочину. Ніколи не визнавала і не визнаю," – сказала помилувана Любов Кушинська. Усі ці роки переконувала, що її, мовляв, замовив Роман Станік, колишній чоловік екс-міністра юстиції України. Каже, хотів позбутися, бо заборгував кругленьку суму.

Мій вирок замовлений, не могу стверджувати на 100%, але звинувачую її чоловіка. Тому що справа сфабрикована. Він мені заборгував надзвичайно велику суму - півмільйона доларів. І я більше ніж переконана, що це його рук робота,

– заявила Кушинська.

Від того ще цікавішою стає історія її помилування. Адже клопотання може подати лише людина, яка визнала свою вину. Чому відпустили Кушинську, яка усе заперечувала – у Мін'юсті коментують коротко – прецедент. До речі, цим питанням опікувався особисто депутат від БПП Олександр Грановський. Правоохоронці, які вели цю справу і досі переконані – доказів вини засудженої було більш, ніж достатньо. Тим часом захист помилуваної у найближчі тижні планує звернутися до суду, аби довести невинуватість жінки.

Вирок по ній залишився, і цей вирок є чинним. Я вважаю, що вона була незаконно засуджена, і я розраховую на те, що нам вдасться це довести в суовому порядку,

– зазначив адвокат Андрій Федур.

Сама ж Кушинська, перш за все, поспішає до Києва. Адже там на на неї чекають рідні. За час, що жінка була у в'язниці, у неї народилось двоє онуків.

Подруга помилуваної довічниці Яна Калениченко сказала, що дочка Кушинської приїхати не змогла та й Любов не дуже цього хотіла, а мама померла.

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Загалом, на теперішній час в Україні понад півтори тисячі довічно засуджених осіб. Із них – два десятки жінок. Відпускати довічника на волю чи ні, вирішує Департамент з питань помилувань при Адмінстрації Президента. Комісія розглядає прохання і лише потім дає справу на розгляд гаранту. Особисто із в'язнем ніхто не зустрічається, щоб не втрачати об'єктивності.