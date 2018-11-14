В Україні вперше видали дозвіл на виробництво продуктів з марихуани

Державна служба з лікарських засобів та контролю над наркотиками видала першу ліцензію компанії C21 на імпорт високоякісного канабідіолу — сировини, екстрактів і концентратів, готових КБД-продуктів.

Про це повідомляє Inventure з посиланням на прес-реліз компанії С21.

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Також видано ліцензію на реекспорт концентратів КБД і продуктів переробки КБД в Європу і на світовий ринок.

Зазначається, що C21 перебуває в процесі подачі заявки на отримання додаткових ліцензій, в тому числі на вирощування конопель. Компанія вже відкрила представництво в Києві.

КБД-екстракти і продукти з мінімальним вмістом тетрагідроканнабінолу є законними в багатьох країнах Європейського Союзу.

C21 Investments Inc. є вертикально інтегрованою компанією канабіс-індустрії, яка культивує, обробляє і поширює продукти з канабісу в США.

Зазначимо, що марихуана – психоактивна речовина, яку отримують з листя конопель. Основний психоактивний компонент – ТГК (тетрагідроканабінол).



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