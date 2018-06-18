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В Україні вперше видали електронне свідоцтво про народження

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В Україні вперше видали електронне свідоцтво про народження
В Україні вперше видали електронне свідоцтво про народження / detkam.su/blog

Міністерство юстиції запустило в Києві пілотний проект із забезпечення реєстраторів у пологових сучасними планшетами.

Про це в рамках презентації ініціативи у Пологовому будинку №5 міста Київ повідомив міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє  прес-служба відомства.

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"Завдяки планшетам можна буде миттєво направити відомості для проведення невідкладної державної реєстрації малюка та реєстрації місця проживання, подати електронну заявку на отримання допомоги при народженні дитини. Навіть записатися в електронну чергу в дитячий садок. І все це - прямо у пологовому", – наголосив Павло Петренко.

Жінка, яка вперше отримала електронне свідоцтво дитини
Жінка, яка вперше отримала електронне свідоцтво дитини

За його словами, свідоцтва про народження формуються в електронному вигляді, а якщо батьки захочуть отримати паперовий варіант, вони можуть зробити це наступного дня в пологовому, замовивши доставку кур'єром або ж особисто відвідати будь-який відділ РАЦС в межах України.

Якщо раніше сервіс з отримання свідоцтва про народження у пологовому займав добу, то зараз це можна зробити за кілька хвилин, біля ліжка молодої матусі. Сьогодні ми запустили цей проект у Києві. Далі до нього долучатимуться медичні заклади у обласних центрах,
– заявив міністр юстиції.

Така послуга наразі доступна лише у 472 пологових будинках України. З моменту запуску проекту було видано 307 тисяч свідоцтв про народження немовлят у медичних закладах, а у 2018 році, дві третини перших документів малюки отримують у пологових будинках.

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Начальник Головного територіального управління юстиції в місті Києві Станіслав Куценко, наголосив, що за 5 місяців 2018 року у Києві народилося 14 149 немовлят, половина з яких була зареєстрована безпосередньо у пологовому будинку.

Теги: Новини України Павло Петренко Діти Міністерство юстиції
Джерело: 24 Канал
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