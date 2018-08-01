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В Україні вперше виступить російська співачка Монеточка: що про неї відомо

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Монеточка виступить в Україні
Монеточка виступить в Україні

Російська співачка Ліза Монеточка дасть в Україні два концерти в підтримку нового альбому "Расскраски для взрослых", який вийшов в 2018 році. Перший виступ відбудеться 1 листопада – у Харкові, а 3 листопада – у Києві.

Єлизавета Гирдимова з Єкатеринбургу, більше відома як Монеточка, взірвала соцмережі своїми іронічними піснями у 2015 році. Тоді 11-ти класниця просто записала пісні під піаніно на диктофон та виклала у мережу. Збірку назвала "Психодельческий клаудрэп". Тексти Монеточки одразу ж стали розбирати на цитати, а сама юна співачка завдяки пісні "Мама, я не зигую" стала справжнім інтернет-мемом.

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Монеточка – Каждый раз: відео 

З мережі на телебачення Монеточка фактично вирвалася після спільної роботи з Noize MC. Пісня "Чайлдфри" наробила шуму. Текст у багатьох викликав обурення, і навіть шок. Більше того, піснею зацікавилися у прокуратурі, мовляв, вона може підштовхнути до самогубства.

Монеточка ft. Noize MC – Чайлдфри: відео

Новий альбом "Расскраски для взрослых" теж наробив немало шуму. Тільки цього разу одні назвали Монеточку ледь не головною співачкою сучасної Росії, інші навпаки – критикують. А от справжня музична легенда Земфіра взагалі назвала голос Лізи огидним.

У своїх піснях Монеточка з гострим сарказмом розповідає про реалії життя сучасної молоді, не оминає і політичної та соціальної тематики. Зокрема, Ліза одна з тих артистів, що відмовилися виступати на рок-фестивалі "Нашествие" через його співпрацю з Міноборони Росії.

 

Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: Новини України LifeStyle Музика Концерти
Джерело: 24 Канал
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