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      В Україні впровадять нові правила видачі ліків: що зміниться

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      В Україні впровадять нові правила видачі ліків
      В Україні впровадять нові правила видачі ліків / zazhyve.stb.ua

      Кілька тижнів тому Кабмін ухвалив нову концепцію реформування закупівлі ліків і медичних виробів. Для кожного препарату буде підібрано найоптимальніший і зручний шлях "доставки" до пацієнта.

      Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

      Міністерство охорони здоров'я розширило список препаратів, які входять до програми "Доступні ліки". Зараз у нього входить 261 найменування від 43 виробників.

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      Тож вже з 1 квітня 2019 року українці зможуть отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки" в будь-якій аптеці країни.

      А ще частину ліків можна буде отримати за електронним рецептом, не пред'являючи медичну картку. Це стосується препаратів трьох категорій захворювань: діабет ІІ типу, бронхіальна астма і проблеми серцево-судинної системи.

      Що зміниться?

      1. Отримання ліків безоплатно в аптеці за рецептом лікаря.

      2. Включення ліків та медвиробів у вартість послуги — під час операції не треба буде нічого додатково купувати.

      3. Електронний каталог — за яким зручно та швидко лікарня обиратиме потрібний препарат за найдешевшою ціною та укладати угоду з постачальником (матиме вигляд онлайн-магазину у системі ProZorro).

      4. Нова агенція закупівель займатиметься закупівлею стратегічних ліків за кошти держбюджету (вакцини, інфекційні захворювання, наприклад, СНІД чи туберкульоз), а також патентованих дорогих ліків.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я Ліки Уляна Супрун Медична реформа Лікування
      Джерело: 24 Канал
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