В Україні впровадять нові правила видачі ліків: що зміниться

Кілька тижнів тому Кабмін ухвалив нову концепцію реформування закупівлі ліків і медичних виробів. Для кожного препарату буде підібрано найоптимальніший і зручний шлях "доставки" до пацієнта.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Міністерство охорони здоров'я розширило список препаратів, які входять до програми "Доступні ліки". Зараз у нього входить 261 найменування від 43 виробників.

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Тож вже з 1 квітня 2019 року українці зможуть отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки" в будь-якій аптеці країни.

А ще частину ліків можна буде отримати за електронним рецептом, не пред'являючи медичну картку. Це стосується препаратів трьох категорій захворювань: діабет ІІ типу, бронхіальна астма і проблеми серцево-судинної системи.

Що зміниться?

1. Отримання ліків безоплатно в аптеці за рецептом лікаря.

2. Включення ліків та медвиробів у вартість послуги — під час операції не треба буде нічого додатково купувати.

3. Електронний каталог — за яким зручно та швидко лікарня обиратиме потрібний препарат за найдешевшою ціною та укладати угоду з постачальником (матиме вигляд онлайн-магазину у системі ProZorro).

4. Нова агенція закупівель займатиметься закупівлею стратегічних ліків за кошти держбюджету (вакцини, інфекційні захворювання, наприклад, СНІД чи туберкульоз), а також патентованих дорогих ліків.

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