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      В Україні вручили премії WWFC AWARDS 2018

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      В Україні вручили премії WWFC AWARDS 2018

      У вівторок, 25 грудня, відбулася перша церемонія нагородження спортсменів WWFC AWARDS 2018. Захід відвідало безліч відомих спортсменів, представників шоу-бізнесу і просто любителів ММА.

      Головною подією вечора стало вручення премій кращим бійцям ліги WWFC. Володарів призів визначали за підсумками голосування фанатів ММА.

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      Нагороди отримали переможці наступних номінацій:

      Володаркою статуетки WWFC AWARDS 2018 стала Олена Рассохіна, яка перемогла в номінації "Кращий сабмішен року".

       

      Перемогу в номінації "Прорив року" здобув чинний чемпіон WWFC в найлегшій вазі Теймур Рагімов.

       

      А улюблена глядацька номінація "Нокаут року" пішла в актив Кирилу Горобцю.

       

      Переможцем голосування в номінації "Бій року" стало вперте 25-хвилинне протистояння українського чемпіона світу WWFC в середній вазі Сергія Гузєва та досвідченого бразильця Вагнера Сілви на турнірі WWFC 11.

       

      Історично головна нагорода "Кращому бійцеві року" дісталася грузинському одеситу Роману Долідзе.

       

      Нарешті, за "Призом глядацьких симпатій" на сцену піднялася колишня чемпіонка WWFC в мінімальній вазі Світлана Гоцик.

       

      Ексклюзивний партнер заходу ТМ Parimatch зазначив видатні досягнення молодої української дзюдоїстки Дар'ї Білодід і нагородив її спеціальною номінацією "Рекорд року".

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      17-річна Дарина Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо в історії. Крім цього, в 2018 році спортсменка виграла юніорський чемпіонат світу і здобула перемогу на Кубку Європи, турнірах серії Grand Prix і серії Grand Slam. Це дозволило Дарії Білодід очолити список найсильніших дзюдоисток світу у ваговій категорії до 48 кілограм за версією Міжнародної федерації дзюдо.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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