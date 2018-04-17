В Україні все одно залишиться 2 православні юрисдикції, – релігійний аналітик

Навіть після визнання автокефальної православної церкви, вона може залишитися поділеною на дві юрисдикції.

Про це повідомив релігійний аналітик Анатолій Бабинський у прямому ефірі 24 Каналу.

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Конфлікт може бути дуже гострий, адже, на думку аналітика, наша влада зробила трішки завелику урочистість з цієї події.

В Україні є багато людей, які хочуть залишитися при Московському патріархаті, і це їхній вибір,

– зазначив Бабинський.

За словами релігійного аналітика, схожа ситуація була в Естонії, коли Константинопольський патріархат визнав в країні подвійну юрисдикцію (частина церков належала до Константинопольського патріархату, а частина до Московського патріархату), тоді Московський патріарх розірвав спілкування з Константинополем. А Естонія, як сказав релігієзнавець, дуже маленька держава, порівняно з Україною.

Бабинський вважає, якщо Естонія таки піде на визнання автокефалії в Україні, то реакція Московського патріархата буде дуже жорстокою.

"Це протистояння може тривати ще кілька років між патріархами і може перенестися в Україну. Зараз дуже важко це сказати, бо така ситуація вже була. Ці діалоги тривають з початку 2000-х років і ми не раз бачили, як ці конфлікти між православними патріархами відлунюються і в державі", – сказав релігійний аналітик.

Нагадаємо, що Бабинський також сказав, що хоч інституційно церква і держава розділені, насправді розділити їх важко. Визнання автокефалії, якщо воно буде, все одно нічого не вирішить.