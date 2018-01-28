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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україні вшановують пам'ять юнаків, які загинули під Крутами

18:52, сьогодні 230 Читать новость на русском

В Україні згадують героїв битви під Крутами. Зі столичного вокзалу зранку вирушив "потяг єднання", учнів 30 військових навчальних закладів повезли на Чернігівщину в селище Пам'ятне, що за 130 кілометрів від Києва. Потяг прибув на станцію "Крути". Саме там 100 років тому відбувся бій проти радянської армії. Шеститисячній армії Муравйова протистояло кілька сотень українських студентів.

Сьогодні ліцеїсти військових закладів були змушені прокинутись о пів на 6 ранку, аби промаршувати до Центрального київського вокзалу. Вони повинні були відтворити події 100-річної давності. Тоді у 1918 році також молоді хлопці сіли на потяг та попрямували до Крут, Чернігівської області. Вони поїхали захищати та боронити молоду Українську Народну Республіку. Більшість із юнаків не мали жодної військової підготовки та були майже без зброї.

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Тоді частина з цих відважних хлопців потрапила в полон до більшовиків. Пізніше їх стратили. Проте історик Володимир В'ятрович каже, що ця пожертва була безцінною.

Важливість бою під Крутами полягає в тому, що саме завдяки жертовності хлопців, які там боролися, вдалося стримати на кілька днів більшовицький наступ на Київ. Таким чином українські політики отримали можливість підписати дуже важливий Берестейський мир, який поклав початок міжнародному визнанню української держави,
– зазначив В'ятрович.

Біля меморіалу у Крутах провели урочисте вшанування героїв. До події мав приєднатися і Петро Порошенко, але через погані погодні умови його гелікоптер не зміг вилетіти. Проте найголовніше – на урочистостях були присутні справжні сучасні герої: учасники АТО та військовополонені. Саме вони не на словах знають, що таке боронити Україну.

Теги: Новини України Історія Новини Чернігова
Джерело: 24 Канал
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