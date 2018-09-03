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В Україні введуть в обіг нові 20 гривень

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В Україні оновлять банкноти у 20 гривень
В Україні оновлять банкноти у 20 гривень / Національний банк України

Національний банк України випустив банкноти нового зразка номіналом 20 гртвень, які будуть уведені в обіг 25 вересня 2018 року.

Про це йдеться на сайті НБУ.

"Банкноти зразка 2003 та 2018 років перебуватимуть в обігу одночасно. Після введення в обіг нових 20-гривневих банкнот громадянам не потрібно обмінювати банкноти попереднього зразка на нові", – йдеться в повідомленні.20 гривень, НБУ, гроші, банкноти, нововведения
20 гривень нового зразка 

Нові банкноти мають на меті замінити зношені та пошкоджені банкноти зразка 2003 року.

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Як вигляд матиме нова банкнота?

За дизайном вона наслідує оновлені банкноти номіналом 100 та 500 гривень. На ній збережено основні зображення банкноти зразка 2003 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Івана Франка, а на зворотному боці – зображення будівлі Львівського оперного театру. Портрет Івана Франка переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку). Розмір нової банкноти не змінився  69х130 мм. Кольорова гама у купюри також не зміниться.

Нова банкнота у 20 гривень

Як вигляд матиме нова банкнота у 20 гривень

Національний банк прагне підвищувати надійність українських банкнот. Згідно з міжнародними стандартами грошові знаки потрібно оновлювати з певною періодичністю, щоб мінімізувати або зовсім унеможливити спроби шахраїв підробити банкноти. Система захисту банкнот має високий рівень і співвідноситься з рівнями систем захисту провідних валют світу.

Теги: Новини України Валюта Гривня НБУ
Джерело: 24 Канал
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