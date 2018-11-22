В Україні ввели нові штрафи за водіння в нетверезому стані

Верховна Рада новим законом посилила відповідальність за керування транспортом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Про це повідомляє офіційний веб-портал Верховної Ради України.

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За проект Закону щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень проголосували 239 народних депутатів.

Тепер штраф за керування транспортом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння складатиме від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Крім того, у порушника забиратимуть права на строк до трьох років.

Якщо ж ситуація повториться, то штраф теж збільшиться. Він складатиме 51 тисячу гривень. Закон набирає чинності 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, що Верховна Рада зробила перший крок до підвищення штрафів за порушення правил користування ременями безпеки та автошоломами майже в 17 разів. Так, розмір штрафу планується збільшити з 51 гривні до 850 гривень.