14:34
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому
      Вєсті Кремля
      00:42, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, 21 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      В Україні ввели нові штрафи за водіння в нетверезому стані

      932 Читать новость на русском
      Верховна Рада ухвалила новий штраф за п'яне водіння
      Верховна Рада ухвалила новий штраф за п'яне водіння / unsplash.com

      Верховна Рада новим законом посилила відповідальність за керування транспортом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

      Про це повідомляє офіційний веб-портал Верховної Ради України.

      Читайте також: Скільки людей гине на дорогах щороку: в ООН озвучили шокуючі цифри

      За проект Закону щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень проголосували 239 народних депутатів.

      Тепер штраф за керування транспортом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння складатиме від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Крім того, у порушника забиратимуть права на строк до трьох років.

      Якщо ж ситуація повториться, то штраф теж збільшиться. Він складатиме 51 тисячу гривень. Закон набирає чинності 1 січня 2020 року.

      Нагадаємо, що Верховна Рада зробила перший крок до підвищення штрафів за порушення правил користування ременями безпеки та автошоломами майже в 17 разів. Так, розмір штрафу планується збільшити з 51 гривні до 850 гривень.

      Теги: Новини України Новини політики Транспорт Авто Верховна Рада Законодавство Алкоголь Штрафи
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому він не дешевшає: 5 міфів про власне видобування газу в Україні
      сьогодні , 14:10 Чому він не дешевшає: 5 міфів про власне видобування газу в Україні
      Яніна Ткачук 557
      Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      сьогодні , 13:04 Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      Олексій Чибісов 996
      Фейковая победа
      сьогодні , 13:01 Фейковая победа
      Павло Казарін 302
      Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
      сьогодні , 12:31 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
      6766
      Экспресс-фонд президента: проект под выборы?
      сьогодні , 12:04 Экспресс-фонд президента: проект под выборы?
      Олена Трибушна 232
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Фюле розповів про план виходу України з кризи
      25 січня 2014 , 11:36
      "В’язні Грушевського": Арештовано 11 активістів
       25 січня 2014 , 00:56 3
      Головні новини футболу 24 вересня: Модріч і Дешам – найкращі на планеті, Шевченко викликав до збірної 8 легіонерів
       25 вересня , 07:00
      Головний тренер Ворскли розповів, що немає амбіцій перемогти у Лізі Європи
       7 листопада , 21:24
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук