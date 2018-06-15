В Україні введуть обов’язкове ліцензування лікарів: основні зміни

В Україні до 2024 року впровадять обов'язкове ліцензування лікарів. Без ліцензії медик не матиме права займати посаду. Як відбуватиметься реформа – розповіла на брифінгу в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Як ліцензуватимуть практикуючих лікарів

Зміни на законодавчому рівні МОЗ планує ввести уже вкінці 2018 року. Перехідний період триватиме 5 років – з 2020 по 2024 рік. Після 2024 року лікарі без ліцензії не зможуть працювати на своїй роботі. Кожен лікар матиме особисте професійне портфоліо, фіксацію своєї історії медичної практики.

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Щоб отримати ліцензію, кожен практиуючий лікар протягом цього перехідного періоду повинен здати незалежне тестування за міжнародними стандартами. Цю ліцензію повинні визнати країни Євросоюзу, США, Канада, Японія та Ізраїль.

Кожних 2-3 роки лікар повинен підтверджувати свою ліцензію відповідним навчанням. Зараз це називається післядипломною освітою. Однак, для продовження ліцензії лікарі тепер не будуть прив'язані до Інституту післядипломної освіти, вони зможуть самі обирати, де хочуть навчатися. За всі види освіти лікарю будуть нараховуватися певні бали.

Це не лише інститут післядипломної освіти, а й міжнародні конференції, онлайн-курси, інші способи, щоб набрати бали,

– розповіла Супрун.

Крім того, лікар може втратити ліцензію, якщо на нього були скарги. "Якщо будуть якісь скарги проти лікаря, ліцензію можуть призупиняти", – зазначила очільниця МОЗ. Зараз, за словами Супрун, навіть колективні скарги проти лікарів залишаються безадресними. ЛІцензування ж впровадить особисту відповідальність лікаря за свою роботу.

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Супрун наголосила, що роблема кваліфікації лікарів дуже гостро постала в Україні, коли почалас програма вибору лікарів первинної ланки.

Зараз немає механізму, щоб ми могли контролювати, які лікарі хороші, а які є насправді ті, з якими ми не повинні працювати. І зараз дуже важко пацієнтам, бо вони не розуміють, чи професійна ця людина, чи варто їй довіряти,

– зазначила в.о. міністра охорони здоров'я.

За її словами, професійне ліцензування допоможе пацієнтам зрозуміти, що лікар має відповідне навчання, професійність і достатній робочий стаж. А лікарю з ліцензією натомість не треба буде нікому нічого доводити.

Зміни у системі медичного навчання

Супрун наголосила, що МОЗ не лише вводить державне ліцензування, а змінює загалом систему медичного навчання. Зокрема, вже цього року для вступу у медичний навчальний заклад абітурієнт повинен мати не менше ніж 150 балів із профільних предметів (як на державну, так і на платну форми навчання).

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Крім того, цього року запроваджують нову програму магістрів. Єдиний державний кваліфікаційний іспит для них уже розроблено, цей екзамен складатимуть навесні. Усім магістрам висуватимуть такі вимоги: професійна англійська мова, міжнародний екзамен IFOM, клінічний практичний іспит. Якщо вони не здадуть іспит, вони зможуть перескласти його лише один раз – такою є міжнародна практика.

Лише після 10-ти років навчання лікар зможе отримати професійну ліцензію і матиме повноцінне право на професію.