В Україні йде війна, а наша політична еліта не може об'єднатися, – Кучма розкритикував владу

Другий президент України Леонід Кучма заявив про нездатність українських політиків об'єднатися заради вирішення конфлікту на Донбасі, незважаючи на те, що ця проблема є першочерговою для держави.

Таку заяву Кучма зробив в інтерв'ю телеканалу ICTV з нагоди свого 80-річного ювілею, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я ніяк не можу зрозуміти – коли в країні йде війна, а наша політична еліта не може об'єднатися для вирішення цієї проблеми, яка є головною. А президентські, парламентські вибори, це вже потім", – сказав Кучма.

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Він також висловив думку, що пріоритетним завданням уряду має бути також пошук шляхів покращення економіки країни.

Треба щодня займатися економікою, треба подивитися, що у нас є і куди ми йдемо... головна продукція, яку ми поставляємо в Європу – це мед і сировина. А нам необхідно мати конкретні ринки збуту продукції, яку ми хочемо виробляти. І це завдання уряду – знаходити проривні напрямки, де ми можемо показати, що Україна є високотехнологічною державою, яка володіє достатньою кількістю фахівців,

– наголосив другий президент України.

Окрім того, він заявив відсутність серед українців віри у здатність чинної влади вирішити проблеми України.

До слова, нещодавно третій президент України Віктор Ющенко заявив, що найбільшою політичною проблемою країни та нації є слабка ідентичність, національна єдність та залишки "совкового".