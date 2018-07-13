В України є лічені дні, щоб відновити співпрацю з МВФ: інакше – дефолт

Європейська бізнес асоціація зробила невтішний прогноз про те, що буде з економікою України, якщо не буде відновлена співпраця з Міжнародним валютним фондом.

У Європейські бізнес асоціації наголошують, що для України надзвичайно важливо відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом до 20 липня.

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Відомо, що через тиждень МВФ йде на літні канікули, а перенесення приїзду місії МВФ восени призведе до ризику неотримання урядом нового траншу.

Як пояснив президент ЄБА Томаш Фіала, перенесення переговорів про співпрацю з МВФ на осінь, призведе до того, що до вимог щодо цін на газ для населення додадуться вимоги щодо збалансування бюджету.

Цей процес може затягнутись до 2019 року. Цей рік є виборним, публічну допомогу отримувати не варто і тоді країні може загрожувати дефолт,

– наголосив президент ЄБА.

У бізнес асоціації пояснюють, що МВФ не практикує ведення переговорів про співпрацю з країнами під час виборчих кампаній.

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12 липня депутати Верховної Ради проголосували за поправки до закону про "Вищий антикорупційний суд", щодо підзвітності апеляцій у справах, пов'язаних із корупцією, які вимагали у МВФ.



Президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня 2019 року. Чергові парламентські вибори мають відбутись 27 жовтня 2019.