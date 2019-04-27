02:03
27 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ким Чен Ин не довіряє росіянам. Чого соромляться депутати "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      21:42, 25 квітня
      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
      Вєсті.UA
      20:49, 25 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      В Україні з метою відновлення висадили 24 тисячі гектарів лісу

      3
      В Україні триває кампанія з відновлення лісів
      В Україні триває кампанія з відновлення лісів / Фото з відкритих джерел

      Вкрай важливим для охорони лісів є їх відновлення. В рамках лісокультурної кампанії з початку 2019 року в Україні вже висаджено 23,8 тисяч гектарів лісу. Загалом до кінця року планується висадити понад 38 тисяч гектарів.

      У Державному агентстві лісових ресурсів України зазначили, що за рахунок розведення лісів створено 1,3 тисячі гектарів нових насаджень.

      Читайте також: Екологічний податок на благо охорони довкілля

      В Україні тривають роботи з відновлення лісів на місцях торішніх суцільних зрубів (заготівлі деревини). Станом на сьогодні, під час весняної лісокультурної кампанії, вже посаджено 23,8 тис. га лісу (попередні дані),
      – йдеться у повідомленні.

      В агентстві також наголосили, що ліси є важливим фактором збереження біологічного і ландшафтного різноманіття. Серед усього останнім часом до природо-заповідного фонду внесли 55 тисяч гектарів нових лісів. Зокрема на Львівщині Указом Президента України від 11.04.2019 №130 було створено нову природоохоронну установу – національний природний парк "Бойківщина".

      У рамках законодавства, відтворення лісу на місці суцільної вирубки має відбутися протягом двох років. Такий період потрібен для підготовки ґрунту та запровадження інших заходів для висаджування лісу або сприянню його природному поновленню.

      Зазвичай відтворення лісу проводять вже наступного року після заготівлі деревини. У випадку, якщо є всі умови, таке відновлення може бути проведено того ж року. Найбільш сприятливі погодні умови для відтворення лісів – навесні та восени. Таким чином, відтворення лісів у 2019 році відбувається, у переважній більшості, на місцях суцільних зрубів 2018 року.

      blog_ava
      Президентство Зеленського: найгірший та найкращий сценарій
      26 квітня
      2441
      Теги: Новини України Екологія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      План Путина для Украины
      сьогодні , 01:00 План Путина для Украины
      Іван Яковина 323
      Головні новини 26 квітня: вибух на шахті в "ЛНР", Зеленський зустрівся з Гройсманом
      26 квітня , 23:09 Головні новини 26 квітня: вибух на шахті в "ЛНР", Зеленський зустрівся з Гройсманом
      553
      Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      26 квітня , 22:01 Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      Артем Овдієнко 401
      Трамп хоче укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм: що це означає
      26 квітня , 20:01 Трамп хоче укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм: що це означає
      Світлана Попова 1914
      Галицький сепаратизм: хто вигадав цю ідею та чому шкідливо її поширювати
      26 квітня , 19:04 Галицький сепаратизм: хто вигадав цю ідею та чому шкідливо її поширювати
      Євгенія Мазур 2098
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук