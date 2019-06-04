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      В Україні за допомогою теми екології "віджимають" гроші і частки в бізнесі, – Бортнік

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      Руслан Бортнік.
      Руслан Бортнік. / newsone.ua

      Тема екології в Україні часто використовується для фінансової та політичної боротьби, зокрема для того, щоб відібрати у опонентів бізнес.

      Про це в ефірі "112 Україна" заявив політолог Руслан Бортнік.

      За словами Бортніка, запит суспільства на вирішення екологічних проблем просто використовується в інтересах політиків, особливо напередодні виборів.

      "Є запит суспільства. Але часто він використовується насамперед для фінансової та політичної боротьби, коли цей запит береться певними радикальними групами, визначеними опонентами того чи іншого бізнесу та вони просто чинять тиск на своїх конкурентів. "Віджимають" їх на гроші, "віджимають" їх на якусь частку в бізнесі", – заявив Бортник.

      Якщо реально в Україні найбільш гостро йдуть справи з екологією в регіонах, в яких знаходяться занедбані виробництва, які набагато шкідливіше працюючих, то активність екологічних активістів, які працюють на фінансовий або політичний інтерес, даними регіонами не обмежена.

      Так, за словами Бортніка, перед виборами важливо спостерігати, чому раптом активісти почали проводити акції і чого вони вимагають.

      "Якщо люди, наприклад, хочуть закрити це підприємство, кричать, то я на 90% впевнений, що це саме маніпуляція і віджимання грошей у цього власника", заявив Бортник.

      Як повідомлялося раніше, в Маріуполі на цьому тижні анонсовані мітинги екологів. Раніше, дані активісти, заявляли про необхідність закриття містоутворюючих заводів. Також повідомлялося, що на цей раз "екологи" Маріуполя не визначилися, чиї політичні інтереси вони будуть підтримувати, "Сили людей", яку представляє депутат Маріупольської міськради Максим Бородін, або БПП з Валерієм Авер'яновим.

      blog_ava
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      Теги: Екологія Гроші
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