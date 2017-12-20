В Україні за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли майже 200 тисяч осіб

В Україні за минулий тиждень, з 11 по 17 грудня, на грип та ГРВІ захворіли 192 тисячі 724 особи, із них 71,6 % діти віком до 17 років.

Про це свідчать дані інформаційного бюлетеня Українського центру контролю і моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України.

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Зазначається, що показник захворювання сумарно серед населення залишився практично на рівні минулого тижня.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Київській області (838,8 на 100 тисяч населення), найменше – в Тернопільській (224,0 на 100 тисяч населення). Смертей через ускладнення від грипу цього тижня не зафіксовано.

Епідемічний рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищено на 10,1% в Дніпропетровській області,

– повідомляється у звіті.

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я України, з початку сезону щеплення проти грипу зробили 160 тисяч 161 людина, а за минулий тиждень проти захворювання вакциновано 9 126 осіб.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що з 4 по 10 грудня в Дніпропетровській області кількість хворих на грип перевищила епідемічний рівень.