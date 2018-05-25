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В Україні заблокували 4 мільйони електронних гаманців WebMoney

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В Україні заблокували 4 мільйони електронних гаманців WebMoney
В Україні заблокували 4 мільйони електронних гаманців WebMoney / Фото з вільних джерел

Українська дочірня компанія WebMoney, яка потрапила в оновлений список санкцій на рівні з російською компанією повідомила, що в Україні заблокували 4 мільйони віртуальних гаманців.

Про це повідомляється на офіційній сторінці компанії у Facebook.

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Коли бізнес не виходить "віджати" у законний спосіб, чиновникам на допомогу приходять політичні важелі. Таким чином, прикриваючись інтересами держави, дуже просто "зачистити" ринок, переслідуючи свої фінансові інтереси. Звичайно, ніхто серед тих чиновників при цьому не потурбувався щодо інтересів 4 мільйонів простих українців – користувачів системи, гроші яких тепер заблоковано цим безвідповідальним рішенням,
– йдеться у повідомленні.

Представники компанії також наголосили на тому, що над вирішенням цієї проблеми у правовому полі вже працюють.

"Ми маємо на меті захистити свої чесне ім’я та законну позицію в органах правосуддя і не тільки українського, оскільки не виключаємо, що на вітчизняні судові органи буде здійснюватися політичний тиск", – підкреслили у компанії.

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Нагадаємо, що українська влада повністю заборонила електронні гаманці WebMoney строком на три роки.

Що таке WebMoney? Це система електронних розрахунків, заснована в 1998 році і належить WM Transfer Ltd. Технічна підтримка та розробка програмного забезпечення знаходиться в Росії. Однак, WebMoney не зареєстрована в Росії як система електронних платежів, оскільки, з юридичної точки зору, титульні знаки не є електронними грошима.
 

Теги: Новини Росії Техно Санкції Інтернет
Джерело: 24 Канал
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