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В Україні заборонили антибіотик "Ауроксон"

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В Україні заборонили
В Україні заборонили "Ауроксон" / Колаж 24 Канал

Держслужба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила продаж і застосування антибіотика на основі цефтріаксону – "Ауроксону".

Про це повідомила прес-служба відомства.

Зазначається, що рішення про заборону всіх серій "Ауроксону" (порошок для приготування розчину для ін'єкцій або інфузій 1000 міліграмів, по 1 флакону в пачці з картону) виробництва індійської компанії "Ауробіндо Фарма Лтд" було схвалено у зв'язку зі встановленням факту невідповідності лікарського засобу вимогам методів контролю якості препарату за показником "Стерильність".

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Так, під час лабораторних досліджень кількох серій медикаменту було виявлено ріст бактеріальної флори.

У зв'язку з цим Держлікслужба зобов'язала всі суб'єкти господарювання, що здійснюють зберігання, реалізацію або використання "Ауроксону", негайно вилучити препарат з обігу, повернувши його шляхом постачальнику або знищивши.

Зазначимо, що "Ауроксон" застосовується для лікування інфекцій дихальних шляхів, органів черевної порожнини, нирок і сечовивідних шляхів, статевих органів, кісток, суглобів, м'яких тканин, шкіри, а також ранових інфекцій, хвороби Лайма та інших.

Теги: Новини України Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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