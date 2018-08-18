В Україні заборонили десятки ліків: повний перелік заборонених препаратів

В Україні заборонили продаж, зберігання та застосування 68 лікарських препаратів. Із цього списку 43 найменування медикаментів виготовлені в Росії.

Про це свідчить розпорядження №7308 Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 17 серпня.

Головною причиною заборони препаратів є ввезення цих ліків на територію України з порушенням вимог законодавства.

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Медичні заклади, аптеки та інші суб'єкти господарської діяльності повинні негайно, після отримання припису, перевірити у себе наявність лікарських препаратів зі списку, після чого вилучити їх із обігу для подальшого знищення та утилізації.

Зазначимо, що у списку заборонених ліків фігурують найменування препаратів російського виробництва проти правця і стафілококових інфекцій.

Серед переліку наявні також ліки українського, німецького, польського, угорського, болгарського, бельгійського, французького, румунського, датського, іспанського, італійського та австрійського виробництва.



Список заборонених ліків в Україні







Список заборонених ліків в Україні

Список заборонених ліків в Україні



Список заборонених ліків в Україні



Перелік заборонених ліків в Україні





Перелік заборонених ліків в Україні