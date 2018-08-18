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В Україні заборонили десятки ліків: повний перелік заборонених препаратів

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В Україні заборонили низку ліків
В Україні заборонили низку ліків / Ілюстративне фото

В Україні заборонили продаж, зберігання та застосування 68 лікарських препаратів. Із цього списку 43 найменування медикаментів виготовлені в Росії.

Про це свідчить розпорядження №7308 Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 17 серпня.

Головною причиною заборони препаратів є ввезення цих ліків на територію України з порушенням вимог законодавства.

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Медичні заклади, аптеки та інші суб'єкти господарської діяльності повинні негайно, після отримання припису, перевірити у себе наявність лікарських препаратів зі списку, після чого вилучити їх із обігу для подальшого знищення та утилізації.

Зазначимо, що у списку заборонених ліків фігурують найменування препаратів російського виробництва проти правця і стафілококових інфекцій.

Серед переліку наявні також ліки українського, німецького, польського, угорського, болгарського, бельгійського, французького, румунського, датського, іспанського, італійського та австрійського виробництва.

Заборонені ліки Україна медицина препарати таблетки здоров'я
Список заборонених ліків в Україні

Україна заборонені ліки здоров'я медицина препарати таблетки

 

Заборонені ліки Україна медицина препарати таблетки здоров'я

Список заборонених ліків в Україні

Заборонені ліки Україна медицина препарати таблетки здоров'я

Список заборонених ліків в Україні

Заборонені ліки Україна медицина препарати таблетки здоров'я
Список заборонених ліків в Україні

Заборонені ліки Україна медицина препарати таблетки здоров'я
Перелік заборонених ліків в Україні

Україна заборонені ліки здоров'я медицина препарати таблетки
 

Перелік заборонених ліків в Україні

Україна заборонені ліки здоров'я медицина препарати таблетки

Перелік заборонених ліків в Україні

Україна заборонені ліки здоров'я медицина препарати таблетки

Перелік заборонених ліків в Україні

Теги: Новини України Здоров'я Медицина Ліки
Джерело: 24 канал
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