В Україні заборонили десятки ліків: повний перелік заборонених препаратів
В Україні заборонили продаж, зберігання та застосування 68 лікарських препаратів. Із цього списку 43 найменування медикаментів виготовлені в Росії.
Про це свідчить розпорядження №7308 Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 17 серпня.
Головною причиною заборони препаратів є ввезення цих ліків на територію України з порушенням вимог законодавства.
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Медичні заклади, аптеки та інші суб'єкти господарської діяльності повинні негайно, після отримання припису, перевірити у себе наявність лікарських препаратів зі списку, після чого вилучити їх із обігу для подальшого знищення та утилізації.
Зазначимо, що у списку заборонених ліків фігурують найменування препаратів російського виробництва проти правця і стафілококових інфекцій.
Серед переліку наявні також ліки українського, німецького, польського, угорського, болгарського, бельгійського, французького, румунського, датського, іспанського, італійського та австрійського виробництва.
Список заборонених ліків в Україні
Список заборонених ліків в Україні
Список заборонених ліків в Україні
Список заборонених ліків в Україні
Перелік заборонених ліків в Україні
Перелік заборонених ліків в Україні
Перелік заборонених ліків в Україні
Перелік заборонених ліків в Україні