В Україні заборонили кілька препаратів від небезпечних хвороб

В Україні від вівторка, 23 жовтня, встановили заборону на серії ліків для лікування внутрішньопечінкового холестазу, гострих порушень мозкового кровообігу та застійної серцевої недостатності.

Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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Мова йде про ліки "Моносан" у таблетках по 20 мг серії 0070617 та по 40 мг серії 9070617 виробництва ПРО. МЕД. ЦС Прага а.т., Чехія. Постійну заборону встановили через негативні результати дослідження зразків серії за показниками "Втрата в масі при висушуванні" та "Стійкість до розплавлювання".



Заборонили ліки "Моносан" у таблетках по 20 мг серії 0070617 та по 40 мг серії 9070617

Ліки застосовують для профілактики стенокардії та лікування застійної серцевої недостатності.

Під постійну заборону потрапив препарат для лікування внутрішньопечінкового холестазу "Адециклол" порошок 400 мг/5 мл та розчинник для розчину для ін'єкцій, 5 флаконів з порошком і 5 ампул з розчинником по 5 мл серій 171112/169050, 171113/169050.

Заборону встановили через виявлення дефекту вторинної упаковки.



Заборонили розчин для ін'єкцій "Мексиприм" 50 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 серії 60317

Держлікслужба встановила тимчасову заборону на розчин для ін'єкцій "Мексиприм" 50 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 серії 60317 виробництва ТОВ "Науково-технологічна фармацевтична фірма "ПОЛІСАН", Російської Федерації. Препарат заборонили через невідповідність за показником "Опис". Він застосовується для лікування гострих порушень мозкового кровообігу, черепно-мозкової травми, її наслідків.

Зазначимо, що ліки інших серій не заборонені та продаються в аптеках.

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