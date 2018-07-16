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Телеканал новин 24 Новини Медицина

В Україні заборонили лікарські засоби від гіпертензії

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В Україні заборонили "Вазар" та "Валсартан"
В Україні заборонили "Вазар" та "Валсартан" / ajp.com.au

В Україні наклали тимчасову та постійну заборону на застосування і реалізацію двох лікарських засобів для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності.

Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 13 липня.

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Мова йде про таблетки "Вазар", на ці ліки наклали тимчасову заборону. Держлікслужба постановила вилучити всі серії цього препарату виробником якого є Актавіс ЛТД (Мальта), Балканфарма-Дупниця АТ (Болгарія, Мальта/ Болгарія). 

Під постійну заборону потрапив порошок (субстанція) у пакетах поліетиленових "Валсартан" усіх серій виробництва Жейзян Хуахай Фармасьютікал Ко., Лтд (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd), Китай.

Причина цього рішення – виявлення домішків, які можуть бути канцерогенами для людини.

В Україні заборонили
В Україні заборонили "Валсартан"

Нагадаємо, що в Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію таблеток "Ентеросгель ЕкстраКапс" для лікування отруєнь та виведення токсинів з організму.

Під заборону також потрапили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" серії DG546.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Медицина Здорове життя Ліки
Джерело: 24 Канал
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