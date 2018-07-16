В Україні заборонили лікарські засоби від гіпертензії

В Україні наклали тимчасову та постійну заборону на застосування і реалізацію двох лікарських засобів для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності.

Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 13 липня.

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Мова йде про таблетки "Вазар", на ці ліки наклали тимчасову заборону. Держлікслужба постановила вилучити всі серії цього препарату виробником якого є Актавіс ЛТД (Мальта), Балканфарма-Дупниця АТ (Болгарія, Мальта/ Болгарія).

Під постійну заборону потрапив порошок (субстанція) у пакетах поліетиленових "Валсартан" усіх серій виробництва Жейзян Хуахай Фармасьютікал Ко., Лтд (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd), Китай.

Причина цього рішення – виявлення домішків, які можуть бути канцерогенами для людини.



В Україні заборонили "Валсартан"

Нагадаємо, що в Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію таблеток "Ентеросгель ЕкстраКапс" для лікування отруєнь та виведення токсинів з організму.



Під заборону також потрапили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" серії DG546.