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Телеканал новин 24 Новини Медицина

В Україні заборонили ліки для діабетиків

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В Україні заборонили "Метформін"
В Україні заборонили "Метформін" / occidentaldissent.com

В Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію таблеток для діабетиків індійського виробництва.

Таке рішення Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками затвердила у п’ятницю, 6 липня.

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Мова йде про "Метформін" – таблетки, призначені для зниження цукру в крові людини. Під заборону потрапили ліки по 500 мг, 850 мг та 1000 мг всіх серій виробництва "Індоко Ремедіс Лімітед".

Причина заборони – наказ Держлікслужби про анулювання висновку щодо підтвердження умов виробництва та результати опрацювання витягу зі звіту регуляторного органу Великої Британії.

До слова, в Україні наклали тимчасову заборону на застосування і реалізацію популярного антибактеріального препарату "Офлоксин", виготовленого компанією "Зентіва" з Чехії.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Медицина Ліки Діабет
Джерело: 24 Канал
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