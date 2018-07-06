В Україні заборонили ліки для діабетиків

В Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію таблеток для діабетиків індійського виробництва.

Таке рішення Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками затвердила у п’ятницю, 6 липня.

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Мова йде про "Метформін" – таблетки, призначені для зниження цукру в крові людини. Під заборону потрапили ліки по 500 мг, 850 мг та 1000 мг всіх серій виробництва "Індоко Ремедіс Лімітед".

Причина заборони – наказ Держлікслужби про анулювання висновку щодо підтвердження умов виробництва та результати опрацювання витягу зі звіту регуляторного органу Великої Британії.

До слова, в Україні наклали тимчасову заборону на застосування і реалізацію популярного антибактеріального препарату "Офлоксин", виготовленого компанією "Зентіва" з Чехії.

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