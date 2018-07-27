В Україні заборонили ліки від епілепсії

В Україні наклали тимчасову заборону на застосування і реалізацію порошку для лікування епілепсій.

Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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Мова йде про порошок (субстанцію) "Фенобарбітал" у мішках подвійних поліетиленових, серії PBT/1718058. Виробником ліків є Хармен Фінохем Лтд., Iндiя.

Держлікслужба заборонила це через невідповідність за показником "Розчинність".



В Україні заборонили "Фенобарбітал"

До слова, в Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію низки лікарських засобів індійського виробництва: на "Ламідерм", "Кальцикер", "Еспікол Бебі", "Долоксен", "Глінова", "Мегліфорт".

Що таке епілепсія?Це хронічна неврологічна хвороба, її головна ознака – епілептичні напади, які періодично повторюються.

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