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В Україні заборонили ліки від епілепсії

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В Україні заборонили "Фенобарбітал"
В Україні заборонили "Фенобарбітал" / thrillist.com

В Україні наклали тимчасову заборону на застосування і реалізацію порошку для лікування епілепсій.

Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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Мова йде про порошок (субстанцію) "Фенобарбітал" у мішках подвійних поліетиленових, серії PBT/1718058. Виробником ліків є Хармен Фінохем Лтд., Iндiя.

Держлікслужба заборонила це через невідповідність за показником "Розчинність".

В Україні заборонили
В Україні заборонили "Фенобарбітал"

До слова, в Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію низки лікарських засобів індійського виробництва: на "Ламідерм", "Кальцикер", "Еспікол Бебі", "Долоксен", "Глінова", "Мегліфорт".

Що таке епілепсія?Це хронічна неврологічна хвороба, її головна ознака – епілептичні напади, які періодично повторюються.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Медицина Ліки
Джерело: 24 Канал
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