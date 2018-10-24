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      В Україні заборонили ліки від хвороби Паркісона та глаукоми

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      В Україні заборонили ліки "Юмекс" та "Тафлотан"
      В Україні заборонили ліки "Юмекс" та "Тафлотан" / wtvm.com

      В Україні від понеділка, 22 жовтня, встановили постійну заборону на таблетки від хвороби Паркінсона або симптоматичного паркінсонізму та на краплі очні від глаукоми.

      Про це повідомила прес-служба відомства.

      Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

      Мова йде про таблетки "Юмекс" серії 7V001 виробництва ХІНОЇН Прайвіт Ко. Лтд, Угорщина. Заборону встановили через відклик лікарського засобу однієї серії.

      Ліки застосовуються як монотерапія у початковій стадії хвороби Паркінсона.

      Деждлікслужба встановила заборону на краплі очні "Тафлотан" 15 мкг/мл по 0,3 мл у тюбик-крапельницях №30 (10х3) таких серій: 1693591, 1693596, 1658045, 1626163 виробництва Сантен АТ, Фінляндія. Таке рішення вона прийняла через невідповідність серій та показника "Домішки тафлупроста: – Інші домішки; – Всього домішок".

      Препарат рекомендують для зменшення підвищеного внутрішньоочного тиску при відкритокутовій глаукомі та очній гіпертензії.

      Чим небезпечна глаукома? Це важке захворювання ока, при якому підвищується внутрішньоочний тиск і пошкоджується зоровий нерв. За пізнього виявлення та без адекватного лікування призводить до неминучої сліпоти.

      Що таке хвороба Паркінсона? Це повільно прогресивне захворювання дегенеративного характеру, яке характеризується виборчим ураженням нейронів головного мозку. Клінічно воно проявляється руховими розладами: гіпокінезією (недостатньою руховою активністю, обмеженням рухів), ригідністю м’язів і тремором, що виникають у спокої. 

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Ліки
      Джерело: 24 Канал
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