В Україні заборонили ліки від тиску

В Україні наклали тимчасову заборону на застосування і реалізацію таблеток для лікування артеріальної гіпертензії польського виробництва.

Про це інформує Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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Йдеться про "Ванатекс Комбі" 10118, 30118 та інші серії, які ввозяться на територію України та містять "Валсартан", виготовлений "Жейзян Хуахай Фармасьютікал Ко., Лтд", Китай (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.).



В Україні заборонили "Ванатекс Комбі" та "Ванатекс"

Держлікслужба заборонила також "Ванатекс" 11217 та інші серіії, які містять "Валсартан" китайського виробництва.

Виробником цих продуктів є фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща.

Причина цього рішення – виявлення домішків, які можуть бути канцерогенами для людини.

Два препарати призначають для лікування артеріальної гіпертензії, відновлення організму після постінфарктного стану та при серцевій недостатності.

Нагадаємо, що в Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію таблеток "Ентеросгель ЕкстраКапс" для лікування отруєнь та виведення токсинів з організму.



Під заборону також потрапили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" серії DG546.