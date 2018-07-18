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В Україні заборонили ліки від тиску

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В Україні заборонили "Ванатекс Комбі" та "Ванатекс"
В Україні заборонили "Ванатекс Комбі" та "Ванатекс" / huffingtonpost.com

В Україні наклали тимчасову заборону на застосування і реалізацію таблеток для лікування артеріальної гіпертензії польського виробництва.

Про це інформує Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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Йдеться про "Ванатекс Комбі" 10118, 30118 та інші серії, які ввозяться на територію України та містять "Валсартан", виготовлений "Жейзян Хуахай Фармасьютікал Ко., Лтд", Китай (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.).

В Україні заборонили
В Україні заборонили "Ванатекс Комбі" та "Ванатекс"

Держлікслужба заборонила також "Ванатекс" 11217 та інші серіії, які містять "Валсартан" китайського виробництва.

Виробником цих продуктів є фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща.

Причина цього рішення – виявлення домішків, які можуть бути канцерогенами для людини.

Два препарати призначають для лікування артеріальної гіпертензії, відновлення організму після постінфарктного стану та при серцевій недостатності.

Нагадаємо, що в Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію таблеток "Ентеросгель ЕкстраКапс" для лікування отруєнь та виведення токсинів з організму.

Під заборону також потрапили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" серії DG546.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Медицина Здоров'я Серцево-судинні захворювання Ліки
Джерело: 24 Канал
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