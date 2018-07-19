В Україні заборонили ліки від високого тиску

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на застосування та реалізацію двох лікарських засобів для лікування серцевої недостатності та артеріальної гіпертензії.

Таке рішення Держслужба ухвалила у четвер, 19 липня.

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Мова йде про таблетки "Сакорд" та "Сакорд Н" виробництва Балканфарма - Дупниця АД, Болгарія. Під заборону потрапили всі серії ліків по 160 мг № 30, 80 мг/12,5 мг по 10 таблеток у блістері, 160 мг/12,5 мг, по 80 мг № 30 у блістерах.



В Україні заборонили "Сакорд" та "Комбісарт"

Держлікслужба також заборонила таблетки, вкриті плівковою оболонкою "Комбісарт" та "Комбісарт Н", які виготовляє ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна.

Такі рішення ухвалили через заборону використання порошку "Валтарсану" китайського виробництва, який містить домішки N-nitrosodimethylamine (NDMA). Їх класифікують як можливий канцероген для людини .

Препарат "Комбісарт" та "Комбісарт Н" використовують для лікування есенціальної гіпертензії, а "Сакорд" та "Сакорд Н" для лікування артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності та симптомів постінфарктного стану.

До слова, в Україні наклали тимчасову заборону на застосування і реалізацію таблеток для лікування артеріальної гіпертензії польського виробництва.