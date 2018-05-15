В Україні заборонили небезпечну для здоров'я пальмову олію

Верховна Рада України схвалила законопроект № 3871, який передбачає заборону використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів.

Про це повідомляє УНІАН.

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За це проголосували 233 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Зазначається, що в адміністративному кодексі пропонують передбачити штрафи за виробництво і введення в обіг харчових продуктів із вмістом пальмової олії – від 340-1700 грн, а за повторне порушення протягом року – 1700-3400 грн.

Відомо, що впродовж дев'яти місяців 2016-2017 Україна імпортувала 145,7 тисячі тонн пальмової олії проти 136,2 тисячі тонн роком раніше.

Чим небезпечна пальмова олія? Її жирні кислоти підвищують рівень холестерину в крові і провокувати розвиток атеросклерозу, тромбозу судин, захворювань серця, ожиріння і роблять пальмову олію шкідливим продуктом в харчуванні людини.



Проте її широко застосовують в Україні при виробництві харчових продуктів, зокрема, молочної продукції та кондитерських виробів в якості замінника дорогої олії, що в свою чергу спричиняє здешевлення виробництва.