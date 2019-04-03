Кабмін заборонив нерегулярні авіаперельоти між Україною та Росією

Кабінет міністрів заборонив нерегулярні авіарейси між Україною та Росією – країною-агресором. Заборона не стосується рейсів, необхідних для місій міжнародних організацій, ООН, ОБСЄ і Червоного хреста.

Таку пропозицію зробив міністр внутрішніх справ Арсен Аваковим, і уряд її підтримав. Підставою для заборони нерегулярних рейсів глава МВС назвав аналіз перельоту кандидата в президенти від партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойко до Росії.

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Пан Бойко скористався лазівкою в нашому законодавстві, отримав відповідне добро ФСБ Російської Федерації на такий прямий переліт,

– сказав Аваков.

Міністр мав на увазі те, що раніше прийняті заборони не поширювалися на нерегулярні рейси між Україною та Росією, які виконували літаки, не зареєстровані в Росії.



Зустріч Бойка та Медведчука з Медведєвим у Росії

Чому між Україною та Росією не курсують літаки? 16 вересня 2015 року Президент України Петро Порошенко своїм указом від ввів в дію рішення РНБО про санкції проти низки російських авіакомпаній, в тому числі найбільшої – "Аерофлоту". Аналогічні санкції введені щодо державних авіакомпаній Росії. А 25 вересня Кабінет міністрів заборонив польоти в Україну низки російських авіакомпаній.



У свою чергу, Росавіація з 25 жовтня 2015 року повністю заборонила авіакомпаніям України використовувати повітряний простір Росії. У листопаді того ж року Державіаслужба України повідомила російській стороні про заборону транзиту через Україну для авіакомпаній РФ з 26 листопада.

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Що відомо про політ Бойка до Росії? Попри те, що Росія анексувала Крим та розпалила війну на Донбасі, кандидат у президенти України Юрій Бойко літав до РФ на зустріч із російським прем’єром Дмитром Медведєвим. Разом з Бойком літав і Віктор Медведчук – кум президента Росії Володимира Путіна та голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя".



Бойко з Медведчуком кажуть, що літали до Росії на так звані економічні переговори. На цих переговорах Бойко назвав стосунки між Україною та Росією "вкрай важливими" для нашої держави. А ще Бойко сказав, що "готовий запропонувати і розглянути різні варіанти відновлення контракту по транзиту газу".



ДБР відкрило справу через політ Бойка та Медведчука до Москви. Але справи відкриті не особисто проти політиків, а проти працівників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб. Адже саме ці служби могли дати згоду на авіапереліт політиків до РФ.

Хто такий Юрій Бойко: дивіться відео про кандидата у президенти України: