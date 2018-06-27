В Україні заборонили низку популярних ліків

В Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію низки лікарських засобів індійського виробництва.

Таке рішення Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками затвердила у середу, 27 червня.

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Мова йде про деякі препарати "Індоко Ремедіс Лімітед", Індія.

Тимчасова заборона поширюється на "Ламідерм", "Кальцикер", "Еспікол Бебі", "Долоксен", "Глінова", "Мегліфорт".

Причина заборони ліків – анулювання висновку про підтвердження відповідності умов виробництва вимогам. Варто зазначити, що під заборону реалізації та застосування підпадають всі серії.

До слова, Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками встановила заборону на реалізацію лікарського засобу "Гідроксипрогестерону капронат". 15 червня під заборону потрапили ліки "Ентерожерміна".

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