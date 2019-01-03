В Україні заборонили одну серію активованого вугілля
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію ентеросорбенту "Вугілля активоване".
Таке рішення відомство прийняло у середу, 2 січня.
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Мова йде про "Вугілля активоване" таблетки по 0,25 г по 10 таблеток у блістері серії 100718. Виробником ліків є ТОВ "Валартін Фарма", Україна.
Препарат цієї серії заборонили через невідповідність вимог методам контролю якості до реєстраційного посвідчення UA/12759/01/01 за показником "Розпадання".
В Україні заборонили одну серію активованого вугілля київського виробництва
Активоване вугілля застосовується при:
• гострих отруєннях побутового, промислового та харчового походження;
• гострих отруєннях лікарськими засобами, отруєння алкалоїдами, солями важких металів;
• диспепсії, метеоризмі, харчових токсикоінфекціях;
• підготовці до рентгенологічних досліджень.
Нагадаємо, що 22 грудня Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила кілька серій противірусних ліків "Гроприм".
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