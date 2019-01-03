Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію ентеросорбенту "Вугілля активоване".

Таке рішення відомство прийняло у середу, 2 січня.

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Мова йде про "Вугілля активоване" таблетки по 0,25 г по 10 таблеток у блістері серії 100718. Виробником ліків є ТОВ "Валартін Фарма", Україна.

Препарат цієї серії заборонили через невідповідність вимог методам контролю якості до реєстраційного посвідчення UA/12759/01/01 за показником "Розпадання".



В Україні заборонили одну серію активованого вугілля київського виробництва

Активоване вугілля застосовується при:

• гострих отруєннях побутового, промислового та харчового походження;

• гострих отруєннях лікарськими засобами, отруєння алкалоїдами, солями важких металів;

• диспепсії, метеоризмі, харчових токсикоінфекціях;

• підготовці до рентгенологічних досліджень.

Нагадаємо, що 22 грудня Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила кілька серій противірусних ліків "Гроприм".

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