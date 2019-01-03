09:51
3 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Придворний Путіна Боярський. "Йолочка" замість пенсії
      Вєсті Кремля
      16:37, 2 січня
      Вєсті.UA. Жир: Саакашвілі переносить столицю України. Манери Луценко
      Вєсті.UA
      18:59, 2 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Медицина
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      В Україні заборонили одну серію активованого вугілля

      508 Читать новость на русском
      В Україні заборонили одну серію активованого вугілля київського виробництва
      В Україні заборонили одну серію активованого вугілля київського виробництва / Фото з вільних джерел

      Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію ентеросорбенту "Вугілля активоване".

      Таке рішення відомство прийняло у середу, 2 січня.

      Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

      Мова йде про "Вугілля активоване" таблетки по 0,25 г по 10 таблеток у блістері серії 100718. Виробником ліків є ТОВ "Валартін Фарма", Україна.

      Препарат цієї серії заборонили через невідповідність вимог методам контролю якості до реєстраційного посвідчення UA/12759/01/01 за показником "Розпадання".

      В Україні заборонили одну серію активованого вугілля київського виробництва
      В Україні заборонили одну серію активованого вугілля київського виробництва

      Активоване вугілля застосовується при:
      • гострих отруєннях побутового, промислового та харчового походження;
      • гострих отруєннях лікарськими засобами, отруєння алкалоїдами, солями важких металів;
      • диспепсії, метеоризмі, харчових токсикоінфекціях;
      • підготовці до рентгенологічних досліджень.

      Нагадаємо, що 22 грудня Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила кілька серій противірусних ліків "Гроприм".

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Ліки
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Порятунку немає: терористів "ДНР" та "ЛНР" косить невиліковна хвороба
      сьогодні , 08:40 Порятунку немає: терористів "ДНР" та "ЛНР" косить невиліковна хвороба
      Олексій Чибісов 1905
      Луганск: жизнь на моей улице после войны
      2 січня , 22:00 Луганск: жизнь на моей улице после войны
      Ольга Черненко 1436
      Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
      2 січня , 21:02 Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
      Євгенія Мазур 1384
      Як пережити свята у сімейному колі без шкоди для психічного здоров'я: поради психотерапевта
      2 січня , 20:00 Як пережити свята у сімейному колі без шкоди для психічного здоров'я: поради психотерапевта
      1851
      Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского
      2 січня , 19:00 Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского
      Ян Валетов 3711
      Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
       20 вересня 2018 , 19:30
      Топ-7 лікарів України, які вразили світ
       6 серпня 2018 , 14:22
      Науковці створили потужне знеболювальне, яке може врятувати тисячі життів
       31 серпня 2018 , 19:35
      Чому люди стають алкоголіками: відповідь вчених
      30 листопада 2018 , 07:34
      Сурогатне материнство: бізнес чи необхідність?
       13 листопада 2018 , 12:02
      В українських лікарнях створять умови для навчання дітей
      20 грудня 2018 , 20:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук