В Україні заборонили оформляти паспорти старого зразка: тепер тільки ID-картки

Кабінет міністрів заборонив оформляти паспорт громадянина України з використанням бланка у вигляді книжки, як це робилося раніше. Відтепер в Україні можна оформити тільки ID-картку.

Про це повідомляють "Українські новини".

Відповідні зміни внесено до постанови уряду "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України" №302 від 25 березня 2015 року.

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Так, з постанови виключено пункт, який дозволяв оформляти паспорт старого зразка доти, допоки всі підрозділи Державної міграційної служби не будуть оснащені матеріально-технічними ресурсами для оформлення ID-карток.

Зазначається, що на сьогодні всі підрозділи ДМС вже мають можливості оформляти паспорт у новому вигляді.

У постанові уряду мовиться, що прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України, який не містить безконтактного електронного носія, припиняється з 1 листопада 2016 року, при цьому паспорт без електронного носія, який оформлений і виданий до 1 листопада 2016, дійсний протягом терміну, на який він виданий.