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      В Україні заборонили показувати відомий фільм із Зеленським

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      В Україні заборонили фільм з Ярмольником і Зеленським
      В Україні заборонили фільм з Ярмольником і Зеленським / Фото з вільних мереж

      В Україні заборонили до показу відому кінострічку "Кохання у великому місті-2", в якій одну з головних ролей зіграв український комік та шоумен Володимир Зеленський.

      Про це повідомляє Gazeta.ua.

      Зазначимо, що у фільмі також зіграв російський актор Леонід Ярмольник. Це й послугувало причиною для заборони фільму. Усе тому, що Міністерство культури України ввело санкції щодо Ярмольника, і Держкіно скасувало держреєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на фільм "Кохання у великому місті-2".

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      "Тому фільм вже не транслюватимуть по телебаченню", – сказала керівниця прес-служби Держкіно Марія Дідик.

      Додамо, що у фільмі Ярмольник зіграв роль батька головного героя Ігоря, а роль самого Ігоря зіграв Зеленський.

      Дивіться трейлер фільму "Кохання у великому місті-2":

      За що проти Леоніда Ярмольника введені санкції в Україні? Після анексії Росією Криму у 2014 році Ярмольник став на сторону влади РФ і заявив про те, що вони виправили помилку Хрущова і повернули землю "на батьківщину". Крім того, Ярмольник заявляв, що Східна Україна також готова бути у складі Росії. А ще 19 квітня 2018 року актор виступив у Криму з моноспектаклем "Плітки, чутки, інтриги, ні слова правди".

      Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Кіно Володимир Зеленський Новини Росії Україна – Росія Міністерство культури України
      Джерело: 24 Канал
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