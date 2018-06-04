В Україні заборонили популярні лікарські засоби

В Україні Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила тимчасову заборону на "Натрій Хлорид" та "Глюкозу".

Про це інформує прес-служба відомства.

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"Натрію Хлорид" виробництва ТОВ "Юрія-Фарм" заборонили через інформацію про непередбачувані побічні реакції від застосування.

Держлікслужба також тимчасово встановила заборону на реалізацію та застосування лікарського засобу "Глюкоза" виробництва ТОВ "Юрія-Фарм" через побічні реакції.

До слова, Верховна Рада України схвалила законопроект № 3871, який передбачає заборону використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів.

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