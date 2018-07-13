В Україні заборонили популярні ліки від отруєння

В Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію таблеток "Ентеросгель ЕкстраКапс" для лікування отруєнь та виведення токсинів з організму.

Таке рішення Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками затвердила у п’ятницю, 13 липня.

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Мова йде про "Ентеросгель ЕкстраКапс" капсули по 0,32 грама виробництва ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ".

Заборона стосується серії 190318. ЇЇ встановили через непередбачені побічні реакції при застосуванні серії.



В Україні заборонили "Ентеросгель ЕкстраКапс"

Раніше у середу, 30 травня, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала тимчасову заборону на "Ентеросгель".

До слова, в Україні від понеділка, 9 липня, тимчасово заборонили реалізацію та застосування льодяників "Стрепсілс" для лікування інфекційно-запальних захворювань ротової порожнини та горлянки.