В Україні заборонили популярні ліки від отруєння
В Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію таблеток "Ентеросгель ЕкстраКапс" для лікування отруєнь та виведення токсинів з організму.
Таке рішення Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками затвердила у п’ятницю, 13 липня.
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Мова йде про "Ентеросгель ЕкстраКапс" капсули по 0,32 грама виробництва ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ".
Заборона стосується серії 190318. ЇЇ встановили через непередбачені побічні реакції при застосуванні серії.
В Україні заборонили "Ентеросгель ЕкстраКапс"
Раніше у середу, 30 травня, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала тимчасову заборону на "Ентеросгель".
До слова, в Україні від понеділка, 9 липня, тимчасово заборонили реалізацію та застосування льодяників "Стрепсілс" для лікування інфекційно-запальних захворювань ротової порожнини та горлянки.
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