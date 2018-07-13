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Телеканал новин 24 Новини Медицина

В Україні заборонили популярні ліки від отруєння

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В Україні заборонили "Ентеросгель ЕкстраКапс"
В Україні заборонили "Ентеросгель ЕкстраКапс" / ajp.com.au

В Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію таблеток "Ентеросгель ЕкстраКапс" для лікування отруєнь та виведення токсинів з організму.

Таке рішення Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками затвердила у п’ятницю, 13 липня.

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Мова йде про "Ентеросгель ЕкстраКапс" капсули по 0,32 грама виробництва ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ".

Заборона стосується серії 190318. ЇЇ встановили через непередбачені побічні реакції при застосуванні серії.

В Україні заборонили
В Україні заборонили "Ентеросгель ЕкстраКапс"

Раніше у середу, 30 травня, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала тимчасову заборону на "Ентеросгель".

До слова, в Україні від понеділка, 9 липня, тимчасово заборонили реалізацію та застосування льодяників "Стрепсілс" для лікування інфекційно-запальних захворювань ротової порожнини та горлянки.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Ліки Медицина отруєння
Джерело: 24 Канал
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