В Україні заборонили популярні льодяники від болю у горлі

В Україні від понеділка, 9 липня, тимчасово заборонили реалізацію та застосування льодяників "Стрепсілс" для лікування інфекційно-запальних захворювань ротової порожнини та горлянки.

Про це прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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Мова йде про льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" серії DG546. Виробником ліків є Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія.

Заборону наклали через невідповідність вимогам методів контролю якості за показниками – "кількісне визначення" та "ідентифікація".



В Україні заборонили "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом"

До слова, в Україні наклали тимчасову заборону на застосування і реалізацію популярного антибактеріального препарату "Офлоксин", виготовленого компанією "Зентіва" з Чехії.

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