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В Україні заборонили популярні льодяники від болю у горлі

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В Україні заборонили "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом"
В Україні заборонили "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" / bolezni.com

В Україні від понеділка, 9 липня, тимчасово заборонили реалізацію та застосування льодяників "Стрепсілс" для лікування інфекційно-запальних захворювань ротової порожнини та горлянки.

Про це прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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Мова йде про льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" серії DG546. Виробником ліків є Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія.

Заборону наклали через невідповідність вимогам методів контролю якості за показниками – "кількісне визначення" та "ідентифікація".

В Україні заборонили
В Україні заборонили "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом"

До слова, в Україні наклали тимчасову заборону на застосування і реалізацію популярного антибактеріального препарату "Офлоксин", виготовленого компанією "Зентіва" з Чехії.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Медицина Ліки
Джерело: 24 Канал
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