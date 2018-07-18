В Україні заборонили популярні таблетки для зміцнення кісток

В Україні наклали тимчасову та постійну заборону на застосування і реалізацію відомого препарату для профілактики та лікування дефіциту кальцію та вітаміну D.

Про це інформує Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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Мова йде про "Кальцій-Д3 Нікомед Форте" 60 таблеток жувальних серій 11429329, 11433082 Такеда АС, Норвегія.

Таке рішення прийняли у середу, 18 липня, на підставі термінових повідомлень від Держлікслужби у Чернігівській області та Києві та негативних висновків щодо якості. У повідомленні йдеться й про невідповідність вимогам до реєстраційного посвідчення за показниками "ідентифікація" та "кількісне визначення".

Таблетки "Кальцій-Д3 Нікомед Форте" використовують для профілактики та лікування дефіциту кальцію та вітаміну D у пацієнтів літнього віку, а також доповнення до специфічної терапії остеопорозу.



В Україні заборонили "Кальцій-Д3 Нікомед Форте"

Нагадаємо, що в Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію таблеток "Ентеросгель ЕкстраКапс" для лікування отруєнь та виведення токсинів з організму.



Під заборону також потрапили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" серії DG546.