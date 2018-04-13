В Україні заборонили популярний аналог "Но-шпи"

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ввела повну заборону на серію препарату "Но-Х-Ша", який є аналогом "Но-шпи".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками ввела повну заборону на серію 170714 – ліків на основі дротаверину "Но-Х-ша": розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулі, 5 ампул в пачці з картону виробництва АТ "Лекхім-Харків".

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Препарат заборонили після повідомлення від представництва відомства у Донецькій області – в обігу виявлено серію лікарського засобу з нанесеним на пачку реєстраційним номером Б-250-95 № 05314 з інструкцією для застосування, призначеної для Республіки Узбекистан.

У препарату також був відсутній сертифікат якості від виробника, а термін придатності медикаменту закінчився ще 1 липня 2017 року. Тривають заходи щодо вилучення препарату з обігу.

В Україні заборонили аналог "Но-шпи"

В Україні заборонили препарат "Но-Х-Ша"

Нагадаємо, 14 листопада 2017 року Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ввела заборону на продаж, зберігання і використання однієї з серій препарату "Но-шпа".