21:36
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Медицина
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

В Україні заборонили популярний аналог "Но-шпи"

1921 Читать новость на русском
В Україні заборонили аналог
В Україні заборонили аналог "Но-шпи" / webapteka24.com.ua

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ввела повну заборону на серію препарату "Но-Х-Ша", який є аналогом "Но-шпи".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками ввела повну заборону на серію 170714 – ліків на основі дротаверину "Но-Х-ша": розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулі, 5 ампул в пачці з картону виробництва АТ "Лекхім-Харків".

Читайте також: В Україні заборонили антибіотик "Ауроксон"

Препарат заборонили після повідомлення від представництва відомства у Донецькій області – в обігу виявлено серію лікарського засобу з нанесеним на пачку реєстраційним номером Б-250-95 № 05314 з інструкцією для застосування, призначеної для Республіки Узбекистан.

У препарату також був відсутній сертифікат якості від виробника, а термін придатності медикаменту закінчився ще 1 липня 2017 року. Тривають заходи щодо вилучення препарату з обігу.

В Україні заборонили аналог

В Україні заборонили аналог "Но-шпи"

В Україні заборонили препарат

В Україні заборонили препарат "Но-Х-Ша"

Нагадаємо, 14 листопада 2017 року Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ввела заборону на продаж, зберігання і використання однієї з серій препарату "Но-шпа".

Теги: Новини України Здоров'я Ліки Медицина
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Война или фиктивность: к чему приведут взаимные угрозы Трампа и Путина
сьогодні, 21:00 Война или фиктивность: к чему приведут взаимные угрозы Трампа и Путина
378
Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
сьогодні, 20:02 Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
Настя Сукач 1385
Як Аваков завдає збитки державному бюджету
сьогодні, 19:00 Як Аваков завдає збитки державному бюджету
618
Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
сьогодні, 18:00 Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
1489
Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
сьогодні, 17:01 Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
Олексій Чибісов 1144
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 5 квітня , 20:00
Привітання з Різдвом для рідних і друзів
 6 січня , 18:04
З’ясувалося, де перебувала Зайцева за кілька годин до смертельної ДТП в Харкові
 25 жовтня 2017 , 13:12
Популярного діагнозу не існує, – Супрун продовжує ламати медичні шаблони
 11 квітня , 14:32
Медики пояснили, чому вологі серветки небезпечні для дітей
 10 квітня , 19:16
Чому варто обрати Mazda3: тест-драйв від Авто 24
 9 лютого , 08:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук