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      В Україні заборонили популярний антисептичний засіб

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      Заборона ліків в Україні - антисептик ЕТІЛ заборонили
      В Україні заборонили ЕТІЛ / pixabay.com

      Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками у п'ятницю, 18 січня, тимчасово заборонила реалізацію та застосування антисептичний засіб "ЕТІЛ"

      Про це йдеться на сайті відомства. 

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      Мова йде про препарат "ЕТІЛ" розчин 96 % по 100 мл у флаконах, серії ET 010718. Виробник: товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича фармацевтична компанія "БІО-ФАРМА ЛТД", Україна.

      Заборону встановили через перевищення кількісті вироблених препаратів, яка зазначена у сертифікаті якості виробника.

      Заборона Етіл
      В Україні заборонили серію препарату "ЕТІЛ"

      Антисептичний засіб "ЕТІЛ" застосовують для дезінфекція шкіри рук. У його складі – лише спирт етанол.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Ліки
      Джерело: Здоров'я 24
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