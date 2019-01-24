В Україні заборонили популярний антисептичний засіб

Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками у п'ятницю, 18 січня, тимчасово заборонила реалізацію та застосування антисептичний засіб "ЕТІЛ"

Про це йдеться на сайті відомства.

Читайте також: В Україні заборонили популярний фізрозчин

Мова йде про препарат "ЕТІЛ" розчин 96 % по 100 мл у флаконах, серії ET 010718. Виробник: товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича фармацевтична компанія "БІО-ФАРМА ЛТД", Україна.

Заборону встановили через перевищення кількісті вироблених препаратів, яка зазначена у сертифікаті якості виробника.



В Україні заборонили серію препарату "ЕТІЛ"

Антисептичний засіб "ЕТІЛ" застосовують для дезінфекція шкіри рук. У його складі – лише спирт етанол.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.