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      В Україні заборонили популярний антисептик

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      В Україні заборонили одну з серій антисептику "Біосепт"
      В Україні заборонили одну з серій антисептику "Біосепт" / Фото з вільних джерел

      Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на одну з серій антисептику "Біосепт".

      Про це інформує прес-служба відомства.

      Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

      Мова йде про "Біосепт" розчин для зовнішнього застосування 96% по 100 мл у банках серії 020118. Виробником ліків є Приватне акціонерне товариство "Біолік", Україна.

      Заборону встановили 13 листопада через невідповідність показників "Оптична густина" та "Об’єм вмісту упаковки" до реєстраційного посвідчення.

      В Україні заборонили одну з серій антисептику
      В Україні заборонили одну з серій антисептику "Біосепт"

      Варто зазначити, що інші серії препарату не заборонені.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Ліки
      Джерело: 24 Канал
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