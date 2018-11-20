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      В Україні заборонили популярний фізрозчин через надзвичайний випадок

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      В Україні тимчасово заборонили застосування лікарського засобу "Натрію хлорид"
      В Україні тимчасово заборонили застосування лікарського засобу "Натрію хлорид" / Соцмережі

      Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками тимчасово заборонила реалізацію та застосування розчину для інфузій "Натрію хлорид".

      Відповідна інформація з’явилася у реєстрі документів щодо якості ліків, який розміщено на офіційному сайті Держлікслужби.

      Читайте також: На які лікарські препарати скасовано заборону: Держлікслужба видала розпорядження

      Згідно з оприлюдненим документом, мовиться про серію 191767 лікарського засобу "Натрію хлорид" виробництва компанії "Галичфарм". Випускається він у скляних пляшках ємністю 200 мілілітрів (1 мілілітр розчину містить 9 міліграмів натрію хлориду).

      Натрію хлорид. Галичфарм, Україна, заборона, медицина, ліки
      В Україні тимчасово заборонили розчин для інфузій "Натрію хлорид" виробництва "Галичфарм"

      Додамо, що підставою для тимчсової заборони став випадок непередбачених побічних реакцій під час застосування цих ліків, про що Держлікслужбу повідомив Державний експертний центр МОЗ.

      Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу "Натрію хлорид", розчин для інфузій, 9 міліграмів/мілілітрів по 200 мілілітрів у пляшках скляних, серії 191767, виробництва ПАТ "Галичфарм", Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно перевірити наявність вищевказаної серії лікарського засобу. У разі виявлення вказаного препарату вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом поміщення в карантин,
      – наголошується у розпорядженні Держлікслужби.

       

      Нагадаємо, нещодавно Держлікслужба також тимчасово заборонила лікарський засіб "Гліцин" виробництва ТОВ "Медичний науково-виробничий комплекс "Біотики", що є зареєстрованим у Росії.

      Для чого застосовують лікарський засіб "Натрію хлорид"? Він нормалізує водно-сольовий баланс і ліквідує дефіцит рідини в організмі людини. 0,9 % розчин натрію хлориду також поліпшує перфузію тканин, підвищує ефективність гемотрансфузійних заходів під час масивних крововтрат і тяжких формах шоку. Крім того, ці ліки мають дезінтоксикаційний ефект унаслідок короткочасного підвищення об’єму рідини, зниження концентрації токсичних продуктів у крові, активації діурезу.

      Відтак, застосовують його для поповнення нестачі рідини в організмі та у комплексі заходів інтенсивної терапії, як розчинник інших сумісних лікарських засобів. Водночас "Натрію хлорид" можна застосовувати місцево для промивання ран, слизової оболонки носа, а також катетерів і систем для трансфузії.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Здорове життя Здоров'я Медицина Ліки
      Джерело: 24 канал
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