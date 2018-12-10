19:04
10 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, 8 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Лікування
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      В Україні заборонили популярний косметичний препарат

      2027 Читать новость на русском
      В Україні заборонили "Гіалуронідазу" серії 20170508.
      В Україні заборонили "Гіалуронідазу" серії 20170508. / Фото з вільних джерел

      Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками заборонила реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу однієї серії косметичного препарату "Гіалуронідаза".

      Таке рішення прийняли у п'ятницю, 7 грудня.

      Читайте також: В Україні заборонили відомі ліки від здуття

      Мова йде про порошок (субстанція) в пластикових пакетах для фармацевтичного застосування "Гіалуронідаза" серії 20170508. Постійну заборону на препарат встановили через невідповідність за показниками "Опис", "Розчинність", "Прозорість розчину", "Бактеріальні ендотоксини".

      Виробником препарату є Шанхай Лінзим Біосаєнсіз Лтд., Китай.

      Доцент кафедри анестезіології та реаніматології БДМУ Сергій Акентьєв зазначає, що гіалуронідаза широко розповсюджена в природі. Вона може міститися в сім'яниках ссавців, бактеріях, що володіють високою інвазивністю (проникненням бактерій у тіло рослини чи людини).

      Гіалуронідазу застосовують при гіперкорекції губ, тобто при передозуванні гіалуронової кислоти (філерів), для профілактики некрозів при місцевому введенні, при ефекті Тиндаля (зміна кольору губ), при сповільнених алергічних реакціях (утворення гранульом).

      Гіалуронідазу застосовують при гіперкорекції губ
      Гіалуронідазу застосовують при гіперкорекції губ

      Експерт додає, що гіалуронідаза у деяких пацієнтів може викликати побічні ефекти: нудоту, блювання, запаморочення, озноб, зниження артеріального тиску, анафілаксію. Передозування цим препаратом може призвести до тахікардії та зупинки кровообігу.

      Під заборону також потрапив розчин для інфузій (введення медичних препаратів), 9 мг/мл по 100 мл у пляшках "Натрію Хлорид" серії 840418. Виробником ліків є Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна. Заборону встановили через непередбачувані випадки побічних реакцій при застосуванні серії.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна – не Франція: на Майдані життя віддавали за країну, а в Парижі просять пільг
      сьогодні , 19:01 Україна – не Франція: на Майдані життя віддавали за країну, а в Парижі просять пільг
      Наталя Ромашова 15
      "Будьте уважні, граф Дракула вийшов на полювання": про війну, відвагу та смішні історії
      сьогодні , 19:01 "Будьте уважні, граф Дракула вийшов на полювання": про війну, відвагу та смішні історії
      Повернись живим 8
      2018-й рік у фото: 25 найяскравіших світлин року, що минає
      сьогодні , 18:01 2018-й рік у фото: 25 найяскравіших світлин року, що минає
      Наталія Печерська 436
      Тиск з боку силовиків: чому СБУ не впустили митрополита УПЦ МП Іларіона з "ДНР"
      сьогодні , 17:40 Тиск з боку силовиків: чому СБУ не впустили митрополита УПЦ МП Іларіона з "ДНР"
      Блог Медіа 905
      Можливості воєнного стану: чи бути затриманню Медведчука та зміні Труханова і Кернеса
      сьогодні , 16:00 Можливості воєнного стану: чи бути затриманню Медведчука та зміні Труханова і Кернеса
      Єгор Соболєв 1212
      5 потужних природних антибіотиків
      4 жовтня 2016 , 10:58 12
      Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
       23 жовтня 2016 , 17:08
      7 симптомів, які можуть свідчити про рак шлунку
       25 червня , 20:33
      Вчені здивували заявою про шлунково-кишковий тракт
       24 вересня , 18:38
      Вчені виявили небезпечну недугу
       сьогодні , 19:25
      Вчені створили клітини, які знищують рак
       сьогодні , 22:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук