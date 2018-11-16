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      В Україні заборонили популярний препарат від застуди та грипу

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      В Україні заборонили продаж серії препарату від грипу та застуди "Вікс Актив Симптомакс"
      В Україні заборонили продаж серії препарату від грипу та застуди "Вікс Актив Симптомакс" / Соцмережі

      Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками заборонила реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Вікс Актив Симптомакс" виробництва британської компанії "Рафтон Лабораторіз Лімітед".

      Відповідне розпорядження з’явилося на офіційному сайті відомства.

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      "Заборонити реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Вікс Актив Симптомакс", порошок для орального розчину зі смаком лимона по 10 саше у коробці серії 62868961А1, виробництва "Рафтон Лабораторіз Лімітед", Великобританія", – мовиться у повідомленні.

      Вікс актив симптомакс, заборона, ліки, застуда, грип, Держлікслужба
      В Україні заборонили реалізацію та застосування препарату  "Вікс Актив Симптомакс" 

      Як пояснили у Держлікслужбі, причиною такого кроку стало те, що зразки препарату цієї серії під час вивчення стабільності не відповідали вимогам специфікації за показниками "Парацетамол" (показник був заниженим) і "Фенілефрин HCl" (показник був заниженим).

      Водночас у відомстві враховували, що основною ознакою серії лікарського засобу є її однорідність.

      Отже, тепер після отримання вищезазначеного розпорядження усі аптеки мають невідкладно перевірити наявність всіх серій лікарського засобу та вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом знищення та/або повернення постачальнику (виробнику).

      Нагадаємо, нещодавно Держлікслужба тимчасово заборонила лікарський засіб "Гліцин" виробництва ТОВ "Медичний науково-виробничий комплекс "Біотики", що є зареєстрованим у Росії.

      Що таке "Вікс Актив Симптомакс"? Це лікарський засіб, що використовується для симптоматичного лікування застуди та грипу (головний біль, біль та ломота у тілі, біль у горлі, закладеність носа та підвищена температура). Завдяки парацетамолу він чинить болезаспокійливу, слабку протизапальну та жарознижувальну дію. Водночас через наявність фенілефрину гідрохлориду є протинабряковим засобом і діє шляхом звуження судин, зменшуючи набряки, зокрема набряки слизової оболонки носа та придаткових пазух. Рекомендується його вживати дорослим і дітям віком від 15 років.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Грип в Україні Медицина Ліки
      Джерело: 24 канал
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