В Україні заборонили популярний препарат від застуди та грипу

Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками заборонила реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Вікс Актив Симптомакс" виробництва британської компанії "Рафтон Лабораторіз Лімітед".

Відповідне розпорядження з’явилося на офіційному сайті відомства.

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"Заборонити реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Вікс Актив Симптомакс", порошок для орального розчину зі смаком лимона по 10 саше у коробці серії 62868961А1, виробництва "Рафтон Лабораторіз Лімітед", Великобританія", – мовиться у повідомленні.



В Україні заборонили реалізацію та застосування препарату "Вікс Актив Симптомакс"

Як пояснили у Держлікслужбі, причиною такого кроку стало те, що зразки препарату цієї серії під час вивчення стабільності не відповідали вимогам специфікації за показниками "Парацетамол" (показник був заниженим) і "Фенілефрин HCl" (показник був заниженим).

Водночас у відомстві враховували, що основною ознакою серії лікарського засобу є її однорідність.

Отже, тепер після отримання вищезазначеного розпорядження усі аптеки мають невідкладно перевірити наявність всіх серій лікарського засобу та вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом знищення та/або повернення постачальнику (виробнику).

Нагадаємо, нещодавно Держлікслужба тимчасово заборонила лікарський засіб "Гліцин" виробництва ТОВ "Медичний науково-виробничий комплекс "Біотики", що є зареєстрованим у Росії.

Що таке "Вікс Актив Симптомакс"? Це лікарський засіб, що використовується для симптоматичного лікування застуди та грипу (головний біль, біль та ломота у тілі, біль у горлі, закладеність носа та підвищена температура). Завдяки парацетамолу він чинить болезаспокійливу, слабку протизапальну та жарознижувальну дію. Водночас через наявність фенілефрину гідрохлориду є протинабряковим засобом і діє шляхом звуження судин, зменшуючи набряки, зокрема набряки слизової оболонки носа та придаткових пазух. Рекомендується його вживати дорослим і дітям віком від 15 років.