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В Україні заборонили препарат для лікування печінки

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В Україні заборонили препарат "Енерлів"
В Україні заборонили препарат "Енерлів" / kafedra.com.ua

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила постійну заборону капсул "Енерлів", які застосовують при захворюваннях печінки.

Таке рішення Держлікслужба ухвалила у четвер, 6 вересня.

М'які капсули "Енерлів" по 300 мг, по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в картонній коробці Серія №74011 "БЕРЛІН-ХЕМІ АГ", Німеччина не відповідає вимогам методів контролю якості за показником "Опис" та через негативні висновки про якість ввезеного в Україну лікарського засобу Держлікслужба забороняє реалізацію, зберігання та застосування препарату на території України.

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Зазначимо, препарат використовують при різних захворюваннях печінки: жирова дегенерація печінки, гострі та хронічні гепатити, цироз печінки, перед- та післяопераційне лікування хворого при хірургічному втручанні на печінці та жовчовивідних шляхах, токсичні ураження печінки, токсикози вагітності, радіаційний синдром.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Новини України Здоров'я Медицина Лікування Ліки Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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