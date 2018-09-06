В Україні заборонили препарат для лікування печінки

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила постійну заборону капсул "Енерлів", які застосовують при захворюваннях печінки.

Таке рішення Держлікслужба ухвалила у четвер, 6 вересня.

М'які капсули "Енерлів" по 300 мг, по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в картонній коробці Серія №74011 "БЕРЛІН-ХЕМІ АГ", Німеччина не відповідає вимогам методів контролю якості за показником "Опис" та через негативні висновки про якість ввезеного в Україну лікарського засобу Держлікслужба забороняє реалізацію, зберігання та застосування препарату на території України.

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Зазначимо, препарат використовують при різних захворюваннях печінки: жирова дегенерація печінки, гострі та хронічні гепатити, цироз печінки, перед- та післяопераційне лікування хворого при хірургічному втручанні на печінці та жовчовивідних шляхах, токсичні ураження печінки, токсикози вагітності, радіаційний синдром.

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