В Україні заборонили препарат при порушенні росту
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на препарат, який застосовується при дефіциті гормону росту.
Про це інформує Держлікслужба.
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Мова йде про імунобіологічний препарат "Соматин" серії 10118. Виробником ліків є ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату – 904/13-300200000
Заборону встановили через те, що зазначена серія не була виготовлена виробником.
В Україні заборонили "Соматин"
"Соматин" приписують при порушеннях росту у дітей, як терапію – для дорослих із вираженим дефіцитом гормону росту.
Нагадаємо, раніше під заборону попали капсули "Енерлів", які застосовують при захворюваннях печінки.
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