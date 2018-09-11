12:33
11 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
21°C 15°C
  • середа
    23°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Валя-півстакана породичалась із Инами. Пиня не зміг пройти розумну урну
Вєсті Кремля
21:46, 10 вересня
Вєсті.UA. Порошенко повернувся до класичної схеми обіцянок. Нарешті Ляшко пішов у консерваторію
Вєсті.UA
20:44, 10 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Медицина
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Україні заборонили препарат при порушенні росту

80 Читать новость на русском
В Україні заборонили "Соматин"
В Україні заборонили "Соматин" / trendsnowdays.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на препарат, який застосовується при дефіциті гормону росту.

Про це інформує Держлікслужба.

Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

Мова йде про імунобіологічний препарат "Соматин" серії 10118. Виробником ліків є ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату – 904/13-300200000

Заборону встановили через те, що зазначена серія не була виготовлена виробником.

В Україні заборонили
В Україні заборонили "Соматин"

"Соматин" приписують при порушеннях росту у дітей, як терапію – для дорослих із вираженим дефіцитом гормону росту.

Нагадаємо, раніше під заборону попали капсули "Енерлів", які застосовують при захворюваннях печінки.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Медицина Ліки
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В РФ никогда не будет так, как в Украине – россиянам смелости не хватает
сьогодні, 12:01 В РФ никогда не будет так, как в Украине – россиянам смелости не хватает
Дід Панас
Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?
сьогодні, 08:41 Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?
Олексій Чибісов
Найкомфортніший кросовер: тест-драйв ŠKODA KAROQ від Авто 24
сьогодні, 10:00 Найкомфортніший кросовер: тест-драйв ŠKODA KAROQ від Авто 24
Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
10 вересня, 23:00 Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
Іван Яковина
Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
10 вересня, 22:01 Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
Андрій Воропаєв
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук