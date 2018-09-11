В Україні заборонили препарат при порушенні росту

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на препарат, який застосовується при дефіциті гормону росту.

Про це інформує Держлікслужба. Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні Мова йде про імунобіологічний препарат "Соматин" серії 10118. Виробником ліків є ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату – 904/13-300200000 Заборону встановили через те, що зазначена серія не була виготовлена виробником.

В Україні заборонили "Соматин" "Соматин" приписують при порушеннях росту у дітей, як терапію – для дорослих із вираженим дефіцитом гормону росту. Нагадаємо, раніше під заборону попали капсули "Енерлів", які застосовують при захворюваннях печінки. Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.