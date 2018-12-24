В Україні заборонили противірусні ліки

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила кілька серій противірусних ліків "Гроприм".

Таке рішення відомство прийняло у суботу, 22 грудня.

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Мова йде про "Гроприм", таблетки по 500 мг № 20 (10х2) у блістерах та № 40 (10х4) у блістерах серій 010918, 011017, 021017. Виробником ліків є ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна.

Ліки заборонили через відклик виробником з обігу на території України "Гроприма".



В Україні заборонили кілька серій ліків "Гроприм"

Препарат застосовуються для лікування вірусних інфекцій, вірусних гепатитів (у складі комплексної терапії), інфекцій шкіри та слизових оболонок.



В Україні заборонили кілька серій ліків "Гроприм"

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