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      В Україні заборонили противірусні ліки

      962 Читать новость на русском
      В Україні заборонили кілька серій ліків "Гроприм"
      В Україні заборонили кілька серій ліків "Гроприм" / Фото з вільних джерел

      Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила кілька серій противірусних ліків "Гроприм".

      Таке рішення відомство прийняло у суботу, 22 грудня.

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      Мова йде про "Гроприм", таблетки по 500 мг № 20 (10х2) у блістерах та № 40 (10х4) у блістерах серій 010918, 011017, 021017. Виробником ліків є ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна.

      Ліки заборонили через відклик виробником з обігу на території України "Гроприма".

      В Україні заборонили кілька серій ліків
      В Україні заборонили кілька серій ліків "Гроприм"

      Препарат застосовуються для лікування вірусних інфекцій, вірусних гепатитів (у складі комплексної терапії), інфекцій шкіри та слизових оболонок.

      В Україні заборонили кілька серій ліків
      В Україні заборонили кілька серій ліків "Гроприм"

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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