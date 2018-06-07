В Україні заборонили протизапальний засіб

Державна служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила постійну заборону на протизапальний лікарський препарат "Мажезик-сановель".

Про це йдеться у прес-службі відомства.

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Мова йде про "Мажезик-сановель", таблетки, по 100 мг № 30 у блістерах, серії 17262056, виробництва Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш., Туреччина.

Постійну заборону встановили через негативний висновок про якість препарату, а також через відсутній виданий Держлікслужбою документ, що підтверджує відповідність умов виробництва лікарських засобів.

Держлікслужба зняла заборону на реалізацію та застосування вакцини для профілактики дифтерії, правця та кашлюку, адсорбована, з цільноклітинним кашлюковим компонентом, суспензія для ін'єкцій. Виробник цієї вакцини – Серум Інститут Індії ПВТ. ЛТД., Індія.



Відомство також скасувало тимчасову заборону та поновлення обігу на "Імовакс поліо", вакцину для профілактики поліомієліту виробника Санофі Пастер, Франція. Це сталося через летальний випадок.

Обидві заборони на вакцини зняли через відсутність причинно-наслідкового зв'язку між несприятливою подією після імунізації та застосуванням серії препаратів.

До слова, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала тимчасову заборону на продаж "Ацетилсаліцилової кислоти" (аспірину).

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